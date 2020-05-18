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أخبار العالم

الولايات المتحدة تقترب من تسجيل 90 ألف وفاة بسبب كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:28 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن اقتراب الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد من تسجيل 90 ألف وفاة. 

ووفقا للجامعة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة سجلت حتى الان مليون و486376 إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 89 ألفا و550 حالة وفاة بسبب الفيروس. 

تشمل الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية ، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، ارتفاع اعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الجامعة إن الولايات المتحدة سجلت 820 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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