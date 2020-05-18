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فن

فرحنا لما تأكدنا انه لسه حى.. حسن الجبالي الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:53 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج حسن الجبالى موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأصبح الأكثر تداولا عليه.

ويجسد الفنان ياسر جلال، شخصية حسن الجبالى فى مسلسل الفتوة، وتصدرت شخصيته محرك تويتر بعد تعافيه فى المسلسل


تفاعل كثير من رواد تويتر و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

‏علي قد ما كان عندنا احساس ان حسن الجبالي حي لانها نهايه غير مرغوب فيها علي قد مافرحنا لما اتاكدنا انه لسه حي

‏الحمد لله يا جدعان متقلقوش نفسكم بقى حسن الجبالي كويس مفيهوش حاجه

 خاف بقى على نفسك يا معلم عزمي ، المعلم حسن الجبالي فتوة الجمالية الحقيقي راجعلك.

‏‎متقلقيش حسن الجبالي راجع تاني وهيرجع اقوي من الاول ده البطل

مسلسل  "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيثم تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن. والكوميدى.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان  ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
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