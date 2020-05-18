AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنيدى يمازح متابعيه بسبب الحر.. وعمرو عبد الجليل يعلق

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
شارك الفنان محمد هنيدى جمهوره بتويته جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ومزح مع جمهوره بسبب حب البعض لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الكبير خلال هذه الأيام.


اقرأ ايضا: محمد هنيدى يمازح يوسف الشريف بسبب النهاية.. والفنانون يردون

لترد عليه احدى متبعاته قائلة:" ‏‎معندكش تكييف ولا ايه ي هنيدي؟".

ويرد عليها هنيدى:" ‏‎عندي بس بعذب الكورونا".

وعلق عمرو عبد الجليل:" ‏‎يا هنيدي ما انت عارف انا روبوت ومش فارق معايا الحر بتاعكوا ده". 

وكانت آخر أعمال هنيدي الدرامية  مسلسل "أرض النفاق" آخر أعمال هنيدى الدرامية وشاركت فيه الفنانة هنا شيحة، محمد محمود، دلال عبد العزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، وآخرون، وإنتاج العدل جروب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لما تحاول تمارس رياضة في البيت.. محمد هنيدي يشعل تويتر بفيديو كوميدي

محمد هنيدي يهنئ متابعيه بقدوم شهر رمضان.. شاهد

محمد هنيدى يداعب جمهوره عبر تويتر بمناسبة رمضان.. شاهد

محمد هنيدي يسخر من مسلسل النهاية.. وعمرو عبد الجليل يرد بقوة

الفنان لما يتجرح في مشاعرة .. محمد هنيدي يشعل تويتر بفيديو كوميدي

هنيدي يطالب بتوقيع أشد عقوبة على مرتكبي واقعة تعذيب القطة

ترشيحاتنا

أحمد موسى: لأول مرة مصر بدون قطارات ولا مترو 6 أيام والدوري سيعود..فيديو

تأكيدا لما نشره صدى البلد .. بيان رسمي من التعليم يكشف تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد

الصحة: 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور

إعرف ميعاد قبضك.. اليوم صرف مرتبات مايو في 10 وزارات وهيئات تابعة

6 عملات كبرى تهوى أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 17-5-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة أنيقة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور