هنيدى يمازح متابعيه بسبب الحر.. وعمرو عبد الجليل يعلق

شارك الفنان محمد هنيدى جمهوره بتويته جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





ومزح مع جمهوره بسبب حب البعض لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الكبير خلال هذه الأيام.









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لترد عليه احدى متبعاته قائلة:" ‏‎معندكش تكييف ولا ايه ي هنيدي؟".





ويرد عليها هنيدى:" ‏‎عندي بس بعذب الكورونا".





وعلق عمرو عبد الجليل:" ‏‎يا هنيدي ما انت عارف انا روبوت ومش فارق معايا الحر بتاعكوا ده".





وكانت آخر أعمال هنيدي الدرامية مسلسل "أرض النفاق" آخر أعمال هنيدى الدرامية وشاركت فيه الفنانة هنا شيحة، محمد محمود، دلال عبد العزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، وآخرون، وإنتاج العدل جروب.