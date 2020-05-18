تقل 340 راكبا.. مطار مرسى علم يستقبل رحلة مصريين عالقين من واشنطن

استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الاثنين، رحلة طيران جديدة لمصريين بالخارج، قادمة من واشنطن، على متنها ٣٤٠ مصريا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

عبد الفتاح السيسي.





من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إنه فور وصول الرحلة القادمة من الكويت وجه رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.





من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى قامت بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من الخرطوم لمرسى علم.





وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.





كانت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أعلنت أن هناك لجانا تابعة لوزارة السياحة، تستقبل العائدين من الخارج وتسهل لهم إجراءات الوصول حتى الوصول للفندق المخصص للإقامة لمدة 14 يوما فترة الحجر الصحي لهم.



