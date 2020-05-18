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محافظات

غلق طريق سفاجا - قنا بسبب مياه السيول

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:11 ص
غلق طريق سفاجا -
غلق طريق سفاجا - قنا بسبب مياه السيول
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إبراهيم جادالله
 أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء أمس الأحد، أنه تم غلق طريق سفاجا - قنا بسبب قطع مياه السيول لأماكن متفرقة بالكيلو ٢٧ و34 و42، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

أوضحت "المغربي" أن الوضع مستقر بسفاجا ويوجد هدوء نسبي لحركه الرياح، حيث  يتم من خلال غرفه العمليات بالمدينه المتابعه أولًا بأول بالتنسيق مع محافظه قنا وتم التأكيد علي تواجد قوات التمركز بالكيلو 85 والكيلو 40 وكمين كيلو 5 .


وأشارت إلى أنه تم إعطاء التوجيهات لرئيس قريه النصر بضروره المتابعه اولا باول وابلاغ غرفة العمليات بالوحدة المحلية بالمستجدات . 

وناشدت المغربى  المواطنين بتأجيل السفر بين قنا وسفاجا ومن سفاجا إلى سوهاج في الوقت الحالى لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم. 

وأضافت أنه تم غلق كافة الطرق الصحراوية بنطاق المدينة نتيجة للعاصفة الترابية وذلك بالتنسيق بين إدارة شرطة المرور وإدارة الازمات والمحافظات المجاورة .
غلق طريق سفاجا - قنا بسبب مياه السيول
غلق طريق سفاجا - قنا بسبب مياه السيول
غلق طريق سفاجا - قنا بسبب مياه السيول
غلق طريق سفاجا - قنا بسبب مياه السيول
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