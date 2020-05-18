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حوادث

نشرة مرور الجيزة.. أماكن الزحمة في الشوارع والميادين اليوم الاثنين

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:12 ص
كوبري الجيزة المعدني
كوبري الجيزة المعدني
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شرحت مصادر مرورية حالة شوارع وميادين محافظة الجيزة في ساعات صباح اليوم الاثنين.


ويشهد محور ٢٦ يوليو كثافات مرورية مرتفعة من مناطق نادي الزمالك وحتى كورنيش النيل.

كما يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق العجوزة بالاتجاهين، ومدخل الكوبري في القادم من الدقي بإتجاه العجوزة، ومخرج الكوبري الي وزارة الزراعة.

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية مرتفعة من مناطق مبنى محافطة الجيزة وحتى ميدان الجيزة.

كما يشهد نفق الجيزة تكدس مروري حتى مخرج كوبري الجيزة الي كوبري عباس.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على محور صفط اللبن من الطريق الدائري وحتى جامعة القاهرة.

كما يشهد شارع شارل ديجول كثافات مرورية متوسطة من مناطق مجلس الدولة وحتى شارع التحرير.

فيما تستقر الحالة المرورية في شارعي البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية.


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