الفتوة الحلقة 25.. أحمد صلاح يرفض إقامة عزاء لـ ياسر جلال.. تفاصيل

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال تطورأت أبرزها إعلان عزمى الفنان أحمد صلاح حسنى وفاة وموت حسن الجبالى الفنان ياسر جلال ليستقبل أهالى الجمالية نبأ وفاة حسن بالصراخ والبكاء والحزن الشديد.
أيضا وقف عزمي فى حى الجمالية ويرفض إقامة عزاء لحسن الجبالى ويصفه بأنه حرامى وكان يسرق منهم أموالهم وأنه هو الملثم الذى كان يسرق.
فضل "محمود حافظ" يؤكد لزوجته "زينب" شقيقة حسن الجبالى أن جثته ليس لها وجود.
وتحاول ليل "مي عمر" التقرب من نورا، وتطلب منها مقابلة عبده، وتخبر شكر "هنادي مهني" الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح"، أنها ستتزوج من فرج، وينفعل حسن على أخته زينب بعد قبولها هدايا من أهالي الحارة، ويأمر بإعادتها.
مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.