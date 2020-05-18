الفتوة الحلقة 25.. أحمد صلاح يرفض إقامة عزاء لـ ياسر جلال.. تفاصيل

أيضا وقف عزمي فى حى الجمالية ويرفض إقامة عزاء لحسن الجبالى ويصفه بأنه حرامى وكان يسرق منهم أموالهم وأنه هو الملثم الذى كان يسرق.

فضل "محمود حافظ" يؤكد لزوجته "زينب" شقيقة حسن الجبالى أن جثته ليس لها وجود.

وتحاول ليل "مي عمر" التقرب من نورا، وتطلب منها مقابلة عبده، وتخبر شكر "هنادي مهني" الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح"، أنها ستتزوج من فرج، وينفعل حسن على أخته زينب بعد قبولها هدايا من أهالي الحارة، ويأمر بإعادتها.



