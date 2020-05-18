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منوعات

بعد إقامة حفل شواء بمنزلها.. سيدة تكتشف إصابتها بـ كورونا وتعتذر لضيوفها

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:24 ص
بعد إقامة حفل شواء
بعد إقامة حفل شواء بمنزلها.. سيدة تكتشف إصابتها بـ كورونا
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هدير علاء
وجهت سيدة بريطانية تحذيرًا لأفراد عائلتها وأصدقائها، الذين كانوا قد حضروا حفل شواء أقامته في منزلها، وحثتهم على ضرورة الخضوع لفحوصات طبية، للتأكد مما إذا كانوا مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد أن اكتشفت إصابتها بالفيروس المميت.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن هذه السيدة، وهي من مدينة "دونكاستر" بمقاطعة "ساوث يوركشاير"، كشفت عن خرقها لقواعد الإغلاق التي فُرضت في البلاد للسيطرة على وباء "كورونا"، بعد توجيهها نداء لحميع الأشخاص الذين ترددوا على منزلها مؤخرًا، وحثهم على إجراء فحص لمعرفة إذا ما كانت العدوى قد انتقلت إليهم.


وخصت بالذكر حفل الشواء الذي استضافته في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أنه يتوجب على أي شخص حضر إلى حفل الشواء الخضوع لفحص "كورونا".

ونشرت هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، اعتذارًا في "جروب" محلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحذرت أي شخص تواصلت معه عن قرب من احتمالية تعرضه للعدوى.


وكتبت قائلة إنها ترغب في إبلاغ أصدقائها وعائلتها بأن الفحوصات الطبية أكدت إصابتها بفيروس "كورونا"؛ وأضافت: "وبالنسبة لكل من كانوا يترددون على منزلي مؤخرًا، وخاصة من حضروا حفل الشواء، فقد يتوجب عليكم الخضوع للفحص الآن".

ووجهت اعتذارًا في نهاية منشورها، الذي سرعان ما لاقى تفاعلًا من قبل عدد كبير من الرواد، حيث انتقدوا قيامها بخرق قواعد الإغلاق، لكنها نشرت ردًا في وقت لاحق قائلة إن ما فعلته "ليس من شأنهم".
بعد إقامة حفل شواء بمنزلها.. سيدة تكتشف إصابتها بـ كورونا وتعتذر لضيوفها
بعد إقامة حفل شواء بمنزلها.. سيدة تكتشف إصابتها بـ كورونا وتعتذر لضيوفها
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بعد إقامة حفل شواء بمنزلها.. سيدة تكتشف إصابتها بـ كورونا وتعتذر لضيوفها

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