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اقتصاد

جهاز تنمية العاشر من رمضان: تنفيذ المرحلة 4 من محور شمال بالمدينة

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:24 ص
تنفيذ محور شمال
تنفيذ محور شمال المرحلة الرابعة بخدمات الاسكان الاجتماعي
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جار استكمال تنفيذ محور شمال المرحلة الرابعة، والذي يربط بين مشروع عمارات الاسكان الاجتماعى بحى الأندلس بطريق  "العاشر/أبوحماد، مرورًا بالاحياء " ١٦ و ١٥و ١٣"، بطول حوالي ٢٩ كم وتكلفة تبلغ نحو ٩٨ مليون جنيه.

وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المحور بالكامل خلال العام الجاري.

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وذكر المهندس خالد شاهين، أنه تم التشديد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحور، طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة وبكفاءة وجودة عالية مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وكذا التزام جميع العاملين بمواقع المشروع بتطبيق الأساليب الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المهندس خالد شاهين إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.


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