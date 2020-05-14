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شاهد.. استكمال مشروعات الإسكان الاجتماعي في العاشر من رمضان

الخميس 14/مايو/2020 - 10:57 ص
مشروع الاسكان الاجتماعى
مشروع الاسكان الاجتماعى
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ريهام فيكتور

قال الدكتور أحمد إسماعيل، معاون رئيس جهاز العاشر من رمضان، إن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان عبارة عن 57 ألفا و160 وحدة مقسمة إلى ثلاث مراحل.


وأضاف الدكتور أحمد إسماعيل، من خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى المصرية" أن مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الأولى فيه 23 ألف وحدة وانتهت بالكامل.


وأشار معاون رئيس جهاز العاشر من رمضان إلى أن المرحلة الثانية عبارة عن 19 ألفا و500 وحدة وانتهت بشكل كامل أيضًا.


وتابع معاون رئيس جهاز العاشر من رمضان أننا نعمل على انتهاء المرحلة الثالثة الآن وهى عبارة عن 13 ألفا و700 وحدة.


وأكد أن حي الأندلس من أحد أحياء مدينة العاشر من رمضان، موضحًا أن الإسكان الاجتماعي موزع على 12 حيًا بالمدينة.

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