AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس

الخميس 14/مايو/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
Advertisements
أمنه عبد العظيم
قام المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمشروع الإسكان الاجتماعي بحى الأندلس وأعمال البنية التحتية المرتبطة بتوسعة طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي بمدينة العاشر من رمضان

و يرافقه المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية المدينة والمشرف على جهاز خليج السويس ومسئولو جهاز المدينة  والمشروع، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، زيارته، بتفقد أعمال تنفيذ المرافق بحي الأندلس والتي تشمل(المياه – الصرف الصحي – الغاز ) وأعمال الطرق بالحي، والذي من المقرر أن يضم حوالي 12 ألف وحدة إسكان اجتماعي، تم الانتهاء من تنفيذ 4 آلاف وحدة سكنية منها حتى خطة الإسكان الاجتماعي بالمدينة  30 /4/ 2020، كما تفقد مشروعات المباني الخدمية بحي الأندلس والتى تشمل(الحضانات – المسجد - المدرسة) وغير ذلك.

وشدد المهندس علاء عبدالعزيز، على الالتزام بتنفيذ خطط الإسكان الاجتماعي خلال العام، وكذا تسليم الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها لمستحقيها في المواعيد المقررة دون تأخير، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية بحي الأندلس لكي تكتمل وتعمل الخدمات فور استلام المواطن وحدته،

وأشار  إلى أن ذلك يأتي في ضوء الاهتمام بمشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتأمين العاملين بمواقع العمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كمال بهجات يتفقد سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى بحدائق أكتوبر

الانتهاء من تنفيذ 3500 وحدة إسكان اجتماعى بحي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة يتفقدان مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة

تنفيذ 12 ألف شقة لمحدودى الدخل بالعاشر من رمضان

وزير الإسكان: جولات مكثفة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة.. صور

الإسكان: جولات مكثفة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة.. واستمرار حملات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. أحزان يسرا.. تسريب الحلقة الأخيرة من البرنس.. تعليق كريم فهمى على فشل رجالة البيت

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء التطبيقات الرياضية وعلم النفس

بعد مخالطته نائبة مصابة بكورونا.. برلماني يطالب الحكومة بحظر شامل في البلاد

أجسام مضادة.. دراسة علمية تكشف أسباب ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء التطبيقات الرياضية وعلم النفس

خيرها في غيرها يا علي.. منة عرفة: مش أي حد بخرج معاه ابقى مرتبطة بيه

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

معلومات لا تعرفها عن شبيه عمر الشريف

بسبب كورونا.. طبيب مستشفى بلطيم يكشف سبب ضياع بصره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة

تفاصيل إصابة طبيب بفقدان البصر أثناء عمله بمستشفى بلطيم للعزل.. مستندات