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اقتصاد

جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على خليج السويس، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لمنطقة قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحيين ( ٢٩ ، ٣٠ ) وربطهما على المحاور الرئيسية بالمدينة، وذلك بأطوال حوالى ٦٦ كم وبتكلفة تبلغ نحو ٩٤ مليون جنيه.


وأضاف المهندس خالد شاهين، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الطرق نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبكفاءة وجودة عالية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، تكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة
جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة
جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة
جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة
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