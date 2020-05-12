جهاز العاشر من رمضان: تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيسوالمشرف على، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والداخلية لمنطقة قطعبالحيين ( ٢٩ ، ٣٠ ) وربطهما على المحاور الرئيسية بالمدينة، وذلك بأطوال حوالى ٦٦ كم وبتكلفة تبلغ نحو ٩٤ مليون جنيه.

وأضاف المهندس خالد شاهين، أنه من المقرر الانتهاء مننوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبكفاءة وجودة عالية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.