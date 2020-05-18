فى ذكرى ميلاده .. سر انتشار أغانى عبده الحامولى بعد وفاته

تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب عبده الحامولى الذي ولد بقرية الحامول، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية عام 1836 .





تعرض عبده الحامولي خلال حياته للعديد من المواقف الصعبة وأبرزها هو عدم خروج إسطوانته بالشكل الجيد نظرا لضعف جودتها التقنية، إلا أن بعد وفاته لاقت انتشارا واسعًا بسبب إعادة طبعها بشكل صحيح.





بدأت موهبة "الحامولى وعشقه للموسيقى تظهر منذ طفولته ما جعله ينزح للقاهرة.. وفي القاهرة تعرف على كبار الموسيقيين الذين درّبوه على أصول الفن والطرب.





وذاع صيته حتى وصل إلى الخديو إسماعيل صاحب الحس العالي.. وألحقه بحاشيته واصطحبه إلى الآستانة، وهناك اطّلع على أصول الموسيقى التركية.