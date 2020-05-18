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اقتصاد

بقيمة 36 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بالمنوفية

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:20 ص
مشروعات مياه الشرب
مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية
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آمنة عبدالعظيم
أعلن  المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه جارٍ تنفيذ عددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة ٣٦ مليون جنيه تقريبا.

وأضاف نجيب في تصريحات له اليوم، أن هذه المشروعات تتمثل في عمليات إحلال وتجديد وتدعيم شبكات مياه الشرب بعدة مناطق بمراكز المحافظة بإجمالي أطوال ٤٥ كم وأقطار مختلفة بقيمة ١٤ مليون جنيه، وكذا إحلال وتجديد ودق وتغويص ٢٧ بئرًا ارتوازيًا بمحطات مياه الشرب بقيمة ١١ مليون جنيه.
وأشار رئيس شركة مياه المنوفية إلى أنه جارٍ إحلال وتجديد وإعادة تأهيل عددٍ من محطات مياه الشرب بحاري ( كبيره - صغيره) بقيمة مليوني جنيه لضمان استمرار ضخ المياه للمواطنين بنفس الجودة والطاقة الاستيعابية.

ونوه إلى أنه جارٍ تنفيذ عملية إحلال وتجديد لشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات (معالجة - رفع) الصرف الصحي بتكلفة تُقدر بنحو ٩ ملايين جنيه، وذلك في إطار تكثيف العمل لوضع حلول غير تقليدية لتحسين خدمة الصرف الصحي بالمحافظة.

وأكد المهندس محمد نجيب، أن هذا التطوير يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة وتوجهات الشركة القابضة للمياه، بالاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وإطالة العمر الافتراضي لها، ورفع كفاءتها في إطار خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

وذكر المهندس محمد نجيب، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية يشهد العديد من أعمال الإحلال والتجديد بهدف القضاء علي ظاهرة ضعف ضخ المياه، بجانب ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية وتحسين خدمات الصرف الصحي.

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