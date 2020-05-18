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محافظات

رفع 380 طن قمامة وتعقيم وتطهير ٧ مبان حكومية بأبشواى

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:25 ص
حملات التعقيم ضد
حملات التعقيم ضد فيروس كورونا
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قسم المحافظات
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى أعمال مبادرة "ايد واحدة ضد كورونا" التي أطلقها الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم.

واستمرت أعمال التعقيم وتنظيم المواطنين، وتطهير قاعة الاجتماعات والمكاتب الإدارية بمبني مجلس مدينة ابشواى ومنفذ بيع اللحوم بأبشواى، بالإضافة لتعقيم مكتب البريد ومبني الوحدة المحلية بالنصارية، وكذلك تعقيم ورش مبنى الوحدة المحلية ومكتب البريد والشئون الاجتماعية والجمعية الزراعية بالعجميين بالتعاون مع إدارة ابشواى البيطرية. 

وتابع رئيس المركز تنظيم المواطنين أثناء أعمال صرف المعاشات ومراعاة المسافات الآمنة وتوافر السرادقات والاستراحات لخدمة المواطنين، وأستمرار أعمال منظومة النظافة ورفع ما يقارب 380 طن قمامة ومخلفات ونظافة الطرق الرئيسية وإفراغ نقاط تجميع القمامة ورفعها إلى المقلب العمومي، بالإضافة لأعمال مسح الطرق الرئيسية بالجليدر وإزالة الأتربة ورش الطرق التربية، بإشراف وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القري. 

 ونفذ مسئولو مجلس المدينة إزالة حالة بناء مخالف علي مساحه 75 متر إصلاح زراعي بمنطقة أبو نعمه حوض نتيفه بالوحدة المحلية بشكشوك زمام جمعية سنهور تحت إشراف وصفي الشيمي نائب رئيس المركز والمهندس على المهدي مدير الإدارة الزراعية ومحمد موسي القائم بأعمال رئيس الوحدة وسعاد السيد سكرتيرة الوحدة وجمال فرحات فني الوحدة. 

 وقام "مسعود" بتوزيع عدد 250 كيس مواد غذائية ( شنطة رمضان ) للأسر الأولي بالرعاية بالوحدة المحلية بأبو شنب تحت إشراف وليد نجيب رئيس الوحدة، وتركيب الكشافات التي تم صيانتها في عزبة حزين و عزبة دردير التابعتان للوحدة المحلية بأبوكساه تحت إشراف محمد موسي رئيس الوحدة، بالإضافة إلي مشكلة إنخفاض منسوب المياه وانقطاعها بالوحدة المحلية بالنصارية عن طريق ضبط محابس المياه بواسطة مرفق مياه الشرب وتحت إشراف عاشور حبشي رئيس الوحدة والمهندسة سمر مديرة مرفق المياه بأبشواى.
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