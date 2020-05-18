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أخبار البلد

الري: تنفيذ 55 قرار إزالة في دمياط ضمن خطة استرداد أملاك الدولة.. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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أمل مجدى
أعلنت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى دمياط وبورسعيد التابعة لوزارة الموارد المائية والرى تنفيذها 55 قرار إزالة بدمياط.


ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لاسترداد أملاك الدولة والمحافظة عليها من الاستيلاء وتبعا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وتحت إشراف المهندس نادي سمير وكيل وزارة الري لمحافظتى دمياط وبورسعيد والمهندس منير زهران مدير عام ري دمياط .

وتم تنفيذ قرارات الإزالة بدائرة الإدارة العامة لري دمياط بعدد ٥٥ قرار ازالة مسطح ٣٣٢٥ مترا مربعا بالتعاون مع مركز شرطة كفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ودمياط.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف ، وتؤكد الوزارة على  مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث .

الري: تنفيذ 55 قرار إزالة في دمياط ضمن خطة استرداد أملاك الدولة.. صور
الري: تنفيذ 55 قرار إزالة في دمياط ضمن خطة استرداد أملاك الدولة.. صور
الري: تنفيذ 55 قرار إزالة في دمياط ضمن خطة استرداد أملاك الدولة.. صور
الري: تنفيذ 55 قرار إزالة في دمياط ضمن خطة استرداد أملاك الدولة.. صور
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