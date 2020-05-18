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أخبار البلد

القباج: دعم مؤسسة دار التربية بالشرقية للتوسع في تصنيع بوابات التعقيم وتسويقها

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:06 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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محمد عبد المنعم
أشادت نيفين القباج وزيرة  التضامن الاجتماعي بأبناء مؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية والذين نجحوا في تصميم وتنفيذ جهاز بواية تعقيم وتم انتاجها ذاتيا في ورش الدار وبتكلفة بسيطة وتحت اشراف مدربي ورشة الكهرباء.
 
وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتجربة بوابة التعقيم  بعد تركيبها علي المدخل الرئيسي  بديوان عام الوزارة.


وأكدت القباج ضرورة توفير كافة اوجه الدعم لابناء دار التربيه للتوسع في تصنيع بوابات التعقيم وتسويقها مساهمة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير كل سبل الوقاية في دور الرعاية ومديريات التضامن الاجتماعي.
  
وقالت القباج ان نجاح ابنائنا في دار التربيه في تصنيع هذه البوابة يعكس نجاح البرامج التي يتم تنفيذها في دور الرعاية وجودة مستوى التدريب في الورش وقدرة الابناء علي الابتكار ومواكبة متطلبات المجتمع وشعورهم بالمسؤليه وضرورة مساهمتهم في خدمة مجتمعهم.


واوضح  محمد كمال الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية ان وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت مراحل تصنيع بوابة التعقيم وكانت داعمه لابناء دار التربيه ووجهت بدعمهم وكان لتشجيعها لهم عظيم الاثر في تنفيذ البوابة بمستوى تقني متميز وباقل تكلفه وانه تم انتاج ٨ بوابات حتي الان وسيتم التوسع في انتاج اعداد اكبر وتكلفة اقل.

وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتقاط صور تذكارية مع فريق العمل الذي نفذ بوابة التعقيم ومدربي ورش الكهرباء وفريق عمل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقيه.
القباج: دعم مؤسسة دار التربية بالشرقية للتوسع في تصنيع بوابات التعقيم وتسويقها
القباج: دعم مؤسسة دار التربية بالشرقية للتوسع في تصنيع بوابات التعقيم وتسويقها
القباج: دعم مؤسسة دار التربية بالشرقية للتوسع في تصنيع بوابات التعقيم وتسويقها
القباج: دعم مؤسسة دار التربية بالشرقية للتوسع في تصنيع بوابات التعقيم وتسويقها
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