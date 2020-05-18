جمال بيومي يوجه رسالة مؤثرة لدولة الكويت.. تعرف عليها

قال السفير جمال بيومي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أغلب العالقين في الخارج كانت تأشيراتهم قانونية ولكن لمدد محددة، ولذلك بعد انتهاء تلك المدة في الدول الخارجية أصبح وجودها فيها غير شرعي.





ووجه السفير جمال بيومي ، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، الشكر لدولة الكويت لأنها لم تخضع المصريين العالقين بها لغرامات أو عقاب، مقدرة الأزمة التي يمر بها العالم كله من مواجهة فيروس كورونا التي كانت من تباعتها توقف حركة الطيران.





وأضاف أن العالقين من المصريين في الكويت 5200 وهذا عدد كبير تطلب من الدولة بذل كثير من الجهود والاستعداد لاستقبال هذا العدد.





وأوضح أنه من غير الواقعي أن يقوم الدبلوماسيون حل أزمة العالقين في الخارج بمفردهم دون تعاون مؤسسات الدولة، حيث إن عدد الدبلوماسين على مستوى العالم لم يتجاوز 700 ويقومون بخدمة 11 مليون مصري من العاملين بالخارج.





وأكد أن هناك أولوية وجدول زمني لأهمية رجوع فئات وشرائح معينة من العالقين في الخارج.