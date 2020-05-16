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أخبار البلد

على متن 3 رحلات.. وصول 480 مصريا من العالقين في الكويت إلى القاهرة

السبت 16/مايو/2020 - 10:11 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الكويت
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نورهان خفاجي

استقبل مطار القاهرة الدولي ، اليوم السبت ، 3 رحلات طيران استثنائية تابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية، قادمين من مطار الكويت، على متنها نحو 480  ‪ مصريا من العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر بـ مطار القاهرة ، إن رحلات طيران الجزيرة الثلاث وصلت إلى المطار قادمة من الكويت وعلي متنهم 480  مصريا كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 2، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء فحوصات طبية عليهم داخل صالة الوصول.

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وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء مدة 14 يوما ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .


كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

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