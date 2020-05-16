مطار مرسى علم يستقبل 270 مصريا من العالقين بدولة الإمارات

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم السبت، رحلة استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران قادمة من دبي على متنها نحو 270 ‪ مصريا من العالقين في الإمارات، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تجري سلطات مطار مرسى علم، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.