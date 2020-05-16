AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مطار مرسى علم يستقبل 270 مصريا من العالقين بدولة الإمارات

السبت 16/مايو/2020 - 04:52 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم السبت، رحلة استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران قادمة من دبي على متنها نحو 270 ‪ مصريا من العالقين في الإمارات، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن تجري سلطات مطار مرسى علم، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار مرسى علم يستقبل رحلة طيران قادمة من تنزانيا والسودان تقل 157 مصريًا

مطار مرسى علم يستقبل 164 مصريا من العالقين في عمان

وصول طائرة المصريين العالقين في نيجيريا إلى مطار مرسى علم

290 مصريا من العالقين في أمريكا يصلون مرسى علم خلال ساعات

مطار مرسى علم يستقبل 231 مصريا من العالقين في لندن خلال ساعات

مطار مرسى علم يستقبل 332 مصريا من العالقين في كندا

ترشيحاتنا

كمبوديا تعلن القضاء على كورونا وتستعد لعودة الحياة الطبيعية

علامات ليلة القدر كاملة

الحقوا المنشآت السياحية قبل ما تغرق.. فتحت في الفنادق وأغلقت بـ الشوارع والمولات

مرحبا ألف .. حكاية تحية السعوديين في عسير

أخبار الفن.. مفاجأة في خناقة أحمد فلوكس.. زوجة عادل إمام تخطف الأنظار.. أبطال حقيقيون بالحلقة الأخيرة من الاختيار

هاشتاج خالد النبوي يتصدر تويتر.. ومغردون كاريزما على هيئة إنسان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة من كواليس 100 وش

حافية القدمين.. مي سليم بالبيجامة في جلسة تصوير من منزلها

حائز على نوبل.. حكاية طبيب أفريقي يعالج ضحايا الاغتصاب.. صور