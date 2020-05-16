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أخبار البلد

مطار سفنكس يستقبل 155 مصريا من العالقين في الإمارات

السبت 16/مايو/2020 - 05:40 م
مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي
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نورهان خفاجي

يستقبل مطار سفنكس، رحلة طيران استثنائية سيرتهما شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من مدينة أبوظبي على متنهما 155 ‪ مصريا من العالقين في دولة الإمارات العربية، بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تجري سلطات مطار سفنكس الدولي، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلتين القادمتين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما.

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يأتي ذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع أبناء الوطن العالقين في الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.


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واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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