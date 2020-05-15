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أخبار البلد

في أولى الرحلات للعالقين.. مطار سفنكس يستقبل 307 مصريين عائدين من الإمارات

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:52 م
مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي
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نورهان خفاجي

استقبل مطار سفنكس، رحلتي طيران استثنائيتين سيرتهما شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمتين من مدينة أبوظبي على متنهما 307‪ مصريا من العالقين في دولة الإمارات العربية، بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.


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وأجرت سلطات مطار سفنكس الدولي، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلتين القادمتين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


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ويستعد مطار سفنكس الدولي، لاستقبال رحلتين اخرين غدا الأحد، تسيرهما شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمتين أيضا من مطار أبوظبي الدولي.


كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.


واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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