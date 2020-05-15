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أخبار البلد

مطار سفنكس يستقبل 153 مصريا من العالقين في الإمارات

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يستعد مطار سفنكس الدولي، لاستقبال رحلة طائرة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من مدنية أبوظبي وعلى متنها 153 مصريا من العالقين في دولة الإمارات، بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن تجري سلطات مطار سفنكس الدولي، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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