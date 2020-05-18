وزير المالية يكشف سبب وقف تطبيق ضريبة الأطيان عامين فقط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهدف من مد العمل بوقف قانون الضريبة على الأطيان ، لمدة عامين جديدين، فقط، هو التخفيف على المزارعين في ظل مواجهة اثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.





خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مد قانون وقف الضريبة على الأطيان ، إلى أن القانون السابق بوقف مد العمل ب الضريبة على الأطيان كان لمدة ثلاث سنوات، بسبب مواجهة اثار برامج الإصلاح الاقتصادى التي نفذتها البلاد خلال السنوات الماضية. وأشار "معيط"،





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كان النائب فتحى قنديل، طالب بوقف تطبيق تلك الضريبة باستمرار وليس عامين فقط، متسائلا، عن سبب المد لعامين فقط، في حين كان القانون السابق يوقف تطبيق الضريبة لثلاثة أعوام.