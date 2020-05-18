شاهد.. شبيه عمر الشريف يتحدث عن دوره في البرنس وبـ 100 وش

كشف الفنان أحمد حسنين، حكاية الشبه بينه وبين النجم الراحل عمر الشريف، وهل توجد صلة قرابة ؟، كما تحدث عن كواليس دوره في مسلسلي "البرنس" و"بـ 100 وش ".





وقال حسنين ، في حواره إلى برنامج "الآن" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى ، على قناة إكسترا نيوز، صباح اليوم الاثنين، إن الآراء مختلفة بشأن وجود شبه بينه وبين عمر الشريف، لكن برغم ذلك لا يوجد أي صلة قرابة مع الفنان الراحل.





أقرأ أيضا









وتحدث الفنان عن كواليس دوره في مسلسلي " البرنس " و "بـ100 وش "، وأكد أن الأجواء ليست الأسهل بالنسبة لتصوير الأعمال بسبب ظروف فيروس كورونا، لكن تم اختياره في المسلسل للأول عن طريق ترشيحه، حيث قابلته عدة تحديات لأنه كان يجسد في نفس الوقت شخصية "بـ100 وش" ولهذا حاول أن يجعل لكل شخصية اختلاف عن الأخرى.





وتابع أنه كان يحضر للمشاهد التي كان يؤديها ويركز بشكل كبير وسط توجيهات من المخرج كما أنه كان يحاول أن يفصل كل شخصية يؤديها عن الأخرى، مشيرًا إلى أنه يأخذ بنصائح العديد من الخبراء في الوسط الفني.



