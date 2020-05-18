بروتوكول علاج بالكويت بالمنازل لغير البادية عليهم أعراض كورونا





أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، اعتزامها توقيع بروتوكول جديد للحالات التي لا تعاني من أعراض فيروس كورونا ، خلال فكرة تطبيق العزل المنزلي.





وقالت صحيفة الراي الكويتية، إن وزارة الصحة الكويتية تتجه لوضع بروتوكول خاص للتعامل مع الحالات المصابة، لضمان تقديم الخدمة الصحية وفق أعلى معايير الجودة، يتضمّن تصنيف وفرز الحالات وتحديد الحالات التي تحتاج للنقل إلى المستشفيات المخصصة أو المحاجر الصحية أو إلى العزل المنزلي".





وأشارت إلى "وجود توجه لتطبيق الحجر والعزل المنزلي، مع متابعة طبية أولًا بأول، للحالات التي لا تعاني أي أعراض مرضية، مع توافر مكان مناسب للعزل".





اقرأ أيضا:









وقالت الصحيفة الكويتية إن هذه الإجراءات جاءت إطار الاستعدادات لبدء عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا، اعتبارًا من بداية شهر يونيو المقبل مبدئيًا، حيث بدأت تظهر مؤشرات على ضرورة التعاطي مع فيروس «كورونا» كوباء سيستمر لفترة طويلة، وبالتالي لا بد من التأقلم معه وإيجاد سبل لاستئناف العمل في مختلف القطاعات.











