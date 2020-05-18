مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بطريق غارب - الغردقة





لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة نقل، كانت نقلهم بطريق غارب - الغردقة





، تم نقل الجثث والمصابين بمستشفي الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، لمتابعة التحقيقات.





كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الاحمر ، يفيد انقلاب سيارة نقل دبل كابينة بطريق الغردقة غارب في اتجاه مدينة غارب، وتحديدا بالكيلو 40.





و، علي الفور تم الدفع ب 3 سيارات اسعاف من تمركزات الواقعة علي الطريق الساحلي بين غارب والغردقة .





وفور وصول سيارات الاسعاف مكان الواقعة تبين انقلاب سيارة نقل دوبل كابينة، حيث أسفر الانقلاب عن مصرع شخصين يدعي إبراهيم علي محمد، وشاذلي عطا محمد، مقيمين القصير، في منتصف العقد الثالث من العمر، كما أصيب كل من حسين عبد الله محمد30 سنة، محمد محمود محمد، 19 سنة وهشام جمال محمد 31 سنة.





وكشف مصدر طبي أن الاصابات متفرقة ما بين كسر في الذراع الايمن وكسر في الساق والآم في الصدر والمصابين حالتهم مستقره، حيث تم نقلهم جميعا بمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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وكان شهد أمس طريق بنى سويف - الزعفرانة الصحراوى ، انقلاب سيارة ملاكى ووقوع مصابين تم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.





، حيث أصيب شخصان مقيمان مدينة اهناسيا غرب بنى سويف فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 40 طريق بنى سويف الزعفرانة الصحراوى.





وتلقى مرفق إسعاف بنى سويف بلاغا من غرفة عمليات البحر الأحمر بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوى بنى سويف الزعفرانة شرق بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف بنحو 40 كيلو.