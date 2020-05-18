AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد نجاحها بـ 100 وش.. سارة التونسى تثير الجدل بإطلالات تبرز أنوثتها |شاهد

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
تصدرت الفنانة سارة التونسى مؤشر البحث على محرك جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الـ24 من مسلسل بـ 100 وش.

وتعتمد سارة التونسى على صيحات الموضة والأزياء المختلفة والغريبة التى تجعلها محط أنظار الجميع، كما تتميز إطلالاتها بأنها تجمع دائما بين الجرأة والاناقة، وتتسم بذوق رفيع فى اقتنائها لقطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، وتميل إلى الظهور بالإطلالات  الكاجوال والعصرية ولا تميل إلى ارتداء  الملابس الكلاسيك و الفورمال.


وتحرص  سارة التونسىعلى اختيار صيحات الماكياج وتسريحات الشعر التى تتناسب مع ملابسها، كما تفضل أن تظهر من حين لآخر بـ لوك جديد ومختلف.


ومن الناحية الجمالية تعتمد سارة التونسى على تطبيق  تسريحات الشعر البسيطة التى تتناسب مع كل إطلالة تظهر بها،  وتفضل صيحات الماكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الماكياج الصاخب تماما.

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وإليكم أجمل صور سارة التونسي ..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها

محتشمة و أنيقة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات إيمى سمير غانم فى عيد ميلادها

غجرية وملفتة.. إطلالات جميلة عوض فى عيد ميلادها الـ29

على الموضة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات هند عبد الحليم فى عيد ميلادها

محتشمة وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات مى نور الشريف فى عيد ميلادها

أنيقة و عصرية .. 15 صورة تكشف إطلالات كارولين عزمى فى عيد ميلادها

ترشيحاتنا

مطهرات وتباعد.. الإنجيلية تستعد لعودة الصلاة في الكنائس

20 فائدة تجعلك تتناول مشروب أوراق الجوافة

بفارق 20 مليون جنيه استرليني.. تراجع ترتيب ملكة بريطانيا في قائمة أثرياء المملكة المتحدة

رسميا.. وليد أزارو يعود للأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي

مانشستر سيتى يعلق على ظهور قميصه فى مسلسل البرنس.. ودياب يرد

مقترحات برلمانية لسداد ديون السكة الحديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تاكل فى العيد.. اعرف السعرات الحرارية للكحك

بعد نجاحها بـ 100 وش.. سارة التونسى تثير الجدل بإطلالات تبرز أنوثتها |شاهد

بفارق 20 مليون جنيه استرليني.. تراجع ترتيب ملكة بريطانيا في قائمة أثرياء المملكة المتحدة