بعد نجاحها بـ 100 وش.. سارة التونسى تثير الجدل بإطلالات تبرز أنوثتها |شاهد

تصدرت الفنانة سارة التونسى مؤشر البحث على محرك جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الـ24 من مسلسل بـ 100 وش.

وتعتمد سارة التونسى على صيحات الموضة والأزياء المختلفة والغريبة التى تجعلها محط أنظار الجميع، كما تتميز إطلالاتها بأنها تجمع دائما بين الجرأة والاناقة، وتتسم بذ وق رفيع فى اقتنائها لقطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، وتميل إلى الظهور بالإطلالات الكاجوال والعصرية ولا تميل إلى ارتداء الملابس الكلاسيك و الفورمال.









وتحرص سارة التونسى على اختيار صيحات الماكياج وتسريحات الشعر التى تتناسب مع ملابسها، كما تفضل أن تظهر من حين لآخر بـ لوك جديد ومختلف.



