فيديوجراف.. ثراء جبيل تطلق تصريحات جريئة

أدلت الفنانة الشابة ثراء جبيل العديد من التصريحات النارية لموقع صدى البلد وتحدثت عن كل ما يخص الفن وما يطرح على الساحة في الوقت الحالي وعن رأيها في دور الرقابة والمشاهد الجريئة التي تقدم للجمهور من خلال المسلسلات والأفلام.
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وتعتبر الفنانة ثراء جبيل من النجوم التي ترك بصمتها الخاصة منذ ظهورها الأول على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل "ذات"، ومن ثم توالت أعمالها الفنية الناجحة التي أثبتت من خلالها صدق موهبتها، كان أبرزها مسلسل "نكدب لو قولنا مابنحبش"، "سجن النسا"، "حواري بوخارست"، "طريقي"، "كفر دلهاب"، "الرحلة"، ”لآخر نفس"، "بحر"، "شبر ميه"، "شقة فيصل"، ومسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، و"الملك لير"، وفيلم "بين بحرين"، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة، كما خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا".
ونستعرض تصريحات الفنانة ثراء جبيل من خلال الفيديوجراف التالي.