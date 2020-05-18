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محافظات

تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمركز التدريب الإقليمي لمياه الدقهلية

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:13 م
مركز التدريب الإقليمي
مركز التدريب الإقليمي
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همت الحسينى
صرح المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بأنه تم اليوم الاثنين تجديد اعتماد شهادة الأيزو 2015/9001 لمركز التدريب الإقليمي، وذلك بدون أى حالات عدم مطابقة للعام الثاني على التوالي.


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وأكد أن المراجعة السنوية تمت عن طريق تقنية "فيديو كونفرانس" من خلال بث مباشر من قبل شركة tuvnord بمراجعة كبير مراجعين اعتماد الأيزو  الدكتور مجدي مصطفى .


وأضاف أن مركز التدريب الإقليمي حاصل على شهادة الأيزو 9001 منذ عام 2016 بإصدار 2008، كما حصل على شهادة الأيزو 9001 بإصدار 2015 في العام الماضي.


كما  حرص المهندس خالد نصر على متابعة المراجعة عبر البث المباشر، وقام  بتهنئة فريق عمل مركز التدريب على تجديد الاعتماد، والوصول لتلك المكانة المتميزة في مجال التدريب، كما حثهم على بذل المزيد، والاستمرار في تحقيق النجاح .


كما حرص على تقديم كل الدعم المطلوب لمنظومة التدريب بالشركة، وكذلك تفعيل منظومة التدريب الإلكتروني، والتدريب عن بعد.
تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمركز التدريب الإقليمي لمياه الدقهلية
تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمركز التدريب الإقليمي لمياه الدقهلية
تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمركز التدريب الإقليمي لمياه الدقهلية
تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمركز التدريب الإقليمي لمياه الدقهلية
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