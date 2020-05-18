فى ناس مش لاقية تاكل .. داعية إسلامية: المسلم سيسأل عن الزكاة يوم القيامة

قالت المهندسة ميرفت عزت داعية اسلامية، إن شهر رمضان هذا العام مختلف عن السنوات الماضية، موضحًا أن المواطنين يخافون على بعض والجميع يقف بجوار غيره فى هذه الأزمة التى تهدد دول العالم.





وأضافت ميرفت عزت خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن هناك أعمال خيرية عديدة تمت فى شهر الخير خلال هذا العام، فمن كان يقوم بموائد الرحمن أصبح يوزع سلع جافة.





وأشارت ميرفت عزت إلى أن، الزكاة فرض عين والمسلم سيسأل عليها يوم القيامة، والفترة الحالية صعبة على الفقراء، ولذلك الجميع مطالب بالوقوف إلى جانب بعضه.





وأوضحت ميرفت عزت، أن الزكاة إذا لم تخرج سيتعرض بعض الأشخاص لمشكلات كثيرة، مؤكدة " فى ناس مش لاقية تاكل".





ولفتت ميرفت عزت، إلى أن أزمة فيروس كورونا تسببت فى مشكلات كثيرة، مؤكدة أن العمالة غير المنتظمة تأثرت بهذه المشكلة.