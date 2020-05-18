تأهيل 160 محطة بـ 4 قطاعات بشركة مياه وصرف أسيوط

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إنهاء أعمال إعادة التأهيل ورفع كفاءة (160) محطة من محطات مياه الشرب والصرف الصحى.





وذلك فى ضوء خطة التأهيل التى تستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات مع الحفاظ على رونقها ومظهرها الخارجى، وتفادى وجود أى تقصير فى أدائها قبل حدوثه.





وأوضح صلاح الدين، أنه تم إعادة تأهيل (42) محطة بقطاع وسط كما تم تأهيل (39) محطة بقطاع شمال، و(33) محطة أخرى بقطاع جنوب، وكذلك (46) محطة بقطاع شرق، متضمنة مختلف مجالات التأهيل من رفع الأسوار والدهانات الخارجية للحوائط واللوحات الكهربائية، وتهيئة الأرضيات.





هذا بالإضافة تثبيت المواتير وكابلات الطلمبات ، وتزويد المحطات بإرشادات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئات العمل حفاظا على سلامة جميع العاملين بالمحطة.





وأضاف أنه بذلك تكون الشركة قد تمكنت من الانتهاء من رفع كفاءة وتأهيل جميع المحطات بمنطقة شرق أسيوط وغربها، ومنطقة ساحل سليم، ومنطقة الغنايم، ومنطقة أبوتيج، ومنطقة صدفا، والتى عنيت بتأهيل محطة البربا كآخر محطة من محطاتها من حيث تزويد المحطة بالإنارة، وتأهيل مبنى الصيانة وتجهيزه لمظفى الشبكات والإيرادات، هذا بالإضافة إلى اعمال تعلية السور ودهانه ودهان مواسير الخزان.



