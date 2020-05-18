باعوا ذمتهم بالمال.. رمضان عبدالرازق: القرآن ذم الشعراء المنافقين.. فيديو

لماذا ذكر الله المنافقين في القرآن الكريم 13 مرة؟

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن الله سبحانه استهزأ بالمنافقين، فى محكم آياته بسورة البقرة، وذكرهم 13 مرة فى القرآن، لشدة ما يفعلون من إثم.









وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "المنافقون مصابون بعمى القلب، لأنهم يعرفون الحق ويتحدثون عن شيء آخر، ويضللون الناس بالباطل".







