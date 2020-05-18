باعوا ذمتهم بالمال.. رمضان عبدالرازق: القرآن ذم الشعراء المنافقين.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالرازق
، الداعية الإسلامي، إن القرآن ذم الشعراء المنافقين، الذين يقولون ما لا يفعلون، ويبيعون ذمتهم مقابل الأموال، فلذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى.
وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "ومن الشعراء مؤمنون، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يسمع الشعر ويقوله، والشعر كلام فما يدعو الى فسق وضلال فهو حرام".
لماذا ذكر الله المنافقين في القرآن الكريم 13 مرة؟
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن الله سبحانه استهزأ بالمنافقين، فى محكم آياته بسورة البقرة، وذكرهم 13 مرة فى القرآن، لشدة ما يفعلون من إثم.
وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "المنافقون مصابون بعمى القلب، لأنهم يعرفون الحق ويتحدثون عن شيء آخر، ويضللون الناس بالباطل".
مبطلات الصوم .. تتعدد الأمور التي يفسد بها الصوم، ويبطل بها الصيام، والمفطرات عامة - ما عدا الحيض والنفاس - لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالمًا غير جاهل، وأن يكون ذاكرًا غير ناسٍ، وأن يكون مختارًا غير مضطر ولا مكره.