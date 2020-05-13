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ديني

هل سيدنا الخضر ما زال حيا؟.. رمضان عبد الرازق يجيب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:40 م
هل سيدنا الخضر ما
هل سيدنا الخضر ما زال حيا
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محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن بعض الناس لديهم اعتقاد خاطئ حول سيدنا الخضر، وأنه ما زال حيا، وعند ذكر اسمه؛ لا بد أن نرد السلام، لافتا إلى أنه لا أحد خلد فى الدنيا بنص القرآن الكريم. 

وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هل يعقل ان يكون سيدنا الخضر ما زال حيا، وسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم بعث ولم يقابله ابدا؟".
 
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان هناك ٣ انبياء غير مرسلين ومذكورين فى القران، على انهم "العبد الصالح"، وهم لقمان والخضر وذى القرنين.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "الارجح أنهم انبياء وليسوا أولياء، لان الخضر علم موسى، وبالتالى لا يجوز ان يعلم ولي نبى، لكن الانبياء فضل الله بعضهم على بعض".

وحذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التقليل من الحديث الضعيف، لافتا إلى أن هذه الأحاديث ليست مكذوبة، ولكنها اقل من الحسن والصحيح، وأعلى من الحديث الموضوع.

وقال الجندى،  "الحديث الضعيف لازم يحترم، لأنه يؤخذ به في فضائل الأعمال، وانا حزين ان ظهر شخص يقول حديث ضعيف، عن رمضان اوله رحمه واوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لكن أجمعت الأمة على قبوله وهو صحيح المعنى، فالحديث الضعيف يمكن أن يكون قاله النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك ضعف فى إسناده".
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