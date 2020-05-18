AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

106 حالات.. نيويورك تسجل أدنى حصيلة لوفيات كورونا منذ 5 أسابيع

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:12 م
نيويورك تسجل أدنى
نيويورك تسجل أدنى حصيلة لوفيات كورونا منذ 5 أسابيع
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، اليوم الاثنين، عن تسجيل 106 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.


وتعد هذه أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ 8 أبريل الماضي، أي أكثر من 5 أسابيع.


وأكد كومو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بـ"كورونا"، أن نتائج الاختبار الذي خضع له جاءت سلبية.


وخلال بيان إفادته بمستجدات فيروس كورونا في ولايته، أكد أندرو كومو، عدم إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج الاختبار الخاص به.


كان حاكم نيويورك خضع أمس الأحد، لاختبار الكشف عن فيروس كورونا على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، في محاولة منه لإظهار مدى سرعة آلية الكشف عن الوباء. 


وقال كومو في مؤتمر صحفي تعليقًا على الاختبار: "لا يوجد شيء في هذا الاختبار يمكن أن  يخيف الناس من عدم إجراء هذا الاختبار. إنه سريع وسهل".


وأضاف: "ليتكم تكونون أذكياء ومتحدين ومنضبطين. وعليكم أن تحبوا أنفسكم وعائلاتكم وسكان نيويورك".


ولفت إلى أن معايير الخضوع للاختبار لا تشمل فقط الأشخاص الذين يظهرون أعراضا مشابهة لأعراض الإنفلونزا بل أيضا الأشخاص الذين يعودون إلى العمل والعاملين في المجال الطبي والتمريض والذين تواصلوا مع شخص مريض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابات فيروس كورونا في ولاية نيويورك تتجاوز الـ10 آلاف حالة

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

بعد ارتفاع وفيات كورونا.. حاكم نيويورك يطلب من ترامب والأطباء المساعدة

شاهد.. تحية فرق الإطفاء للطواقم الطبية ومرضى كورونا في نيويورك

كومو: نيويورك تشهد أكبر قفزة في معدل قتلى كورونا

تجاوزت الذروة.. نيويورك تسجل 507 وفيات و1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

علاء مبارك ينشر صورة الرئيس الراحل ونجله ويدعو لهما بالرحمة

الملابس الداكنة والماء الساخن أبرزها.. 10 أخطاء فى الطقس الحار

تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور

أهم الأخبار.. إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين في القطاع الخاص.. إثيوبيا تنتهك التزاماتها الدولية مع مصر

رغم عودته للأهلي.. 3 أسباب تقرب وليد أزارو من الزمالك فى الانتقالات الصيفية

إعلان المواعيد الجديدة لتشغيل مترو الأنفاق بعد انتهاء إجازة العيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الفرق بين كارول سماحة العشرينية والأربعينية

بـ شعر برتقالى وتوب.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

مرضى الكبد والسكر.. 7 أشخاص مهددون بأضرار الكحك