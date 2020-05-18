106 حالات.. نيويورك تسجل أدنى حصيلة لوفيات كورونا منذ 5 أسابيع

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، اليوم الاثنين، عن تسجيل 106 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.









وتعد هذه أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ 8 أبريل الماضي، أي أكثر من 5 أسابيع.









وأكد كومو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بـ"كورونا"، أن نتائج الاختبار الذي خضع له جاءت سلبية.









وخلال بيان إفادته بمستجدات فيروس كورونا في ولايته، أكد أندرو كومو، عدم إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج الاختبار الخاص به.









كان حاكم نيويورك خضع أمس الأحد، لاختبار الكشف عن فيروس كورونا على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، في محاولة منه لإظهار مدى سرعة آلية الكشف عن الوباء.









وقال كومو في مؤتمر صحفي تعليقًا على الاختبار: "لا يوجد شيء في هذا الاختبار يمكن أن يخيف الناس من عدم إجراء هذا الاختبار. إنه سريع وسهل".









وأضاف: "ليتكم تكونون أذكياء ومتحدين ومنضبطين. وعليكم أن تحبوا أنفسكم وعائلاتكم وسكان نيويورك".









ولفت إلى أن معايير الخضوع للاختبار لا تشمل فقط الأشخاص الذين يظهرون أعراضا مشابهة لأعراض الإنفلونزا بل أيضا الأشخاص الذين يعودون إلى العمل والعاملين في المجال الطبي والتمريض والذين تواصلوا مع شخص مريض.