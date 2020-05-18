بوابة الأزهر تنشر حلقات الإمام الطيب خلال شهر رمضان

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وتنشر بوابة الأزهر، بصفة يومية كل حلقة للإمام الأكبر، خلال شهر رمضان، حيث نشرت حتى الآن 25 حلقة .





ويتحدث فضيلة الإمام الأكبر ، عن مجموعة من الموضوعات المهمة التي يهتم بها المسلمون،سواء من الفضائل التي يجب أن نتحلى بها، أم من الرذائل التي يجب أن ننتهي عنها، وأبرزها: العدل، والكبر، الإبتلاء، الرحمة والتوكل، البلاء، الأخلاق ، صلة الرحم، كورونا، بر الوالدين، الحياء.





واستكمل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، حديثه عن العدل، قائلًا إن النبي _صلَّى الله عليه وسلَّم- قد رغّب في العدلِ ورهبّ من الظلمِ، في كثيرِ من الأحاديث النبوية، وخاصة العدل في الحكم، والمساواة بين الأبناء والبنات في المعاملة، ومن ذلك قوله عليه الصلاةُ والسلامُ: "إذَا حكمَتُم فاعدلُوا"، وقوله: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".





وأضاف فضيلة الإمام الأكبر ، إلى أن النبي _ صلى الله عليه وسلم_ أوصى بالزهدِ في طلبِ الإمارةِ خوفَ فواتِ العدلِ، فعن عوفِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "إِنَّ شئتُم أنبأتُكم عنِ الإمارةِ وما هِي؟ قال عوفٌ: فناديتُ بأعلى صوتي ثلاثَ مراتٍ: وما هي يا رسولَ الله؟ قال عليه السلامُ: أوَّلها ملامةٌ، وثانيها ندامةٌ، وثالثُها عذابٌ يومَ القيامةِ، إلَّا مَن عَدَل.



