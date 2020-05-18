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ديني

بوابة الأزهر تنشر حلقات الإمام الطيب خلال شهر رمضان

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:14 م
بوابة الأزهر تنشر
بوابة الأزهر تنشر حلقات الإمام الطيب خلال شهر رمضان
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محمد شحتة
نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، حلقات برنامج الإمام الطيب، الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك.

لمشاهدة حلقات شيخ الأزهر خلال شهر رمضان اضغط هنا

وتنشر بوابة الأزهر، بصفة يومية كل حلقة للإمام الأكبر، خلال شهر رمضان، حيث نشرت حتى الآن 25 حلقة .

ويتحدث فضيلة الإمام الأكبر، عن مجموعة من الموضوعات المهمة التي يهتم بها المسلمون،سواء من الفضائل التي يجب أن نتحلى بها، أم من الرذائل التي يجب أن ننتهي عنها، وأبرزها: العدل، والكبر، الإبتلاء، الرحمة والتوكل، البلاء، الأخلاق ، صلة الرحم، كورونا، بر الوالدين، الحياء.

واستكمل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، حديثه عن العدل، قائلًا إن النبي _صلَّى الله عليه وسلَّم- قد رغّب في العدلِ ورهبّ من الظلمِ، في كثيرِ من الأحاديث النبوية، وخاصة العدل في الحكم، والمساواة بين الأبناء والبنات في المعاملة، ومن ذلك قوله عليه الصلاةُ والسلامُ: "إذَا حكمَتُم فاعدلُوا"، وقوله: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".

وأضاف فضيلة الإمام الأكبر، إلى أن النبي _ صلى الله عليه وسلم_ أوصى بالزهدِ في طلبِ الإمارةِ خوفَ فواتِ العدلِ، فعن عوفِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "إِنَّ شئتُم أنبأتُكم عنِ الإمارةِ وما هِي؟ قال عوفٌ: فناديتُ بأعلى صوتي ثلاثَ مراتٍ: وما هي يا رسولَ الله؟ قال عليه السلامُ: أوَّلها ملامةٌ، وثانيها ندامةٌ، وثالثُها عذابٌ يومَ القيامةِ، إلَّا مَن عَدَل.

وأشار فضيلته إلى أن "الإمارةَ" ليست هي إمارةُ الدولِ والبلادِ فقط، بل هي الإمارةُ بأوسعِ معانِيها، والتي تنطبقُ على كل مسؤولٍ صغيرٍ أو كبيرٍ، فإنه أميرٌ فيما أُسندَ إليه من وظائفَ وأعمالٍ، مدللًا على ذلكَ بقوله  صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ رجلٍ يلي أمرَ عشَرةٍ فما فوقَ ذلكَ إلا أتى الله عزَّ وجلَّ مَغلولًا يومَ القيامةِ يدُه إلى عنقِه.. فكَّه بِرُّه، أو أَوْبقَه إثْمُه.
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