هشام يكن: سأترشح لرئاسة الزمالك حال وجود ممول.. وإدارة النادي تعاني من أزمات .. فيديو

وتابع: لو فزت بالانتخابات سيكون شيئا رائعا، ولو خسرت فسوف أتقبل الأمر بصدر رحب وهذا موضوع آخر.





وأضاف: المصالح في مجلس إدارة الزمالك قديما كان لها حسابات أخرى، نادي الزمالك دائمًا ما يمر بأزمات إدارية، وستستمر.









واختتم هشام يكن ، تصريحاته قائلا: إن إدارة الزمالك تقوم بتغيير عدد كبير من المدربين واللاعبين في السنوات الماضية، ويجب أن تسأل الإدارة عن ذلك.



