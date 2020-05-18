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رياضة

هشام يكن: سأترشح لرئاسة الزمالك حال وجود ممول.. وإدارة النادي تعاني من أزمات .. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:44 م
هشام يكن
هشام يكن
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حسن العمدة
كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق ، عن نيته ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء .


وقال يكن ، عبر أون تايم، من الممكن أن اترشح لـ رئاسة نادي الزمالك ولكن لو لدي إمكانيات مادية تسمح لي، ولو وجدت ممولا لحملتي الانتخابية سأترشح على مقعد الرئاسة ولن أخشى أى شخص .


وتابع: لو فزت بالانتخابات سيكون شيئا رائعا، ولو خسرت فسوف أتقبل الأمر بصدر رحب وهذا موضوع آخر.


وأضاف: المصالح في مجلس إدارة الزمالك قديما كان لها حسابات أخرى، نادي الزمالك دائمًا ما يمر بأزمات إدارية، وستستمر.


واختتم هشام يكن ، تصريحاته قائلا: إن إدارة الزمالك تقوم بتغيير عدد كبير من المدربين واللاعبين في السنوات الماضية، ويجب أن تسأل الإدارة عن ذلك.

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