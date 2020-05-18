وزارة الإنسانية.. الصحة تستجيب لحالة مشتبه بإصابته بفيروس كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة ، والمتحدث الرسمي باسم الوزراة، ان المكتب الاعلامي رصد حالة السيدة آمال ربيع، بتكليف من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.









وأكد مجاهد في تصريحات لصدي البلد، ان مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، تم نقلها هي وابنائها الى مستشفي صدر العباسية، والبالغ عددهم أربعة.









وأضاف المتحدث الرسمي، انه تم استقبال الحالة من خلال مدير مستشفى صدر العباسية، الدكتور محمد عيد، وناظر حالتها مدير الطوراء، مضيفا انه في انتظار نتيجة المسحات لفيروس كورونا لها، ولأبنائها، وبناء عليه سيتحدد تحويلها الي مستشفي العزل من عدمه.









ورصد المكتب الاعلامي، فيديو لسيدة وأبنائها تستغيث من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



