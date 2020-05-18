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رياضة

هشام يكن: والدي تزوج أمي داخل نادي الزمالك بحضور عبد الحليم حافظ وصباح ..فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:08 م
هشام يكن
هشام يكن
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حسن العمدة
كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق عن تفاصيل زفاف والده ووالدته داخل نادي الزمالك.


وقال يكن ، عبر أون تايم، أن والدي والدتي تزوجوا داخل نادي الزمالك فى حضور عبدالحليم حافظ وصباح .




وتابع ، عائلتي أعضاء فى نادي الزمالك منذ زمن كبير ، وكل خروجتنا فى النادي ، ولكن فى الفترة الحالية لم يعد أحد منا يذهب لنادي الزمالك.


وأشار يكن إلى أنه عرض عليه العمل في قناة الزمالك منذ سنة ونصف أثناء الإعداد للقناة ولكنه رفض.


واختتم هشام يكن ، تصريحاته ،عندما انهيت مسيرته الكروية لم أحصل على مرتب أكثر من 10 آلاف جنيه، وليس لدي علاقات مع وكلاء المدربين وده أثر على مشواري في التدريب.
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