النائبة شادية الجمل تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة عن دور هيئة تعليم الكبار في مواجهة الأمية



وقالت شادية، في طلب الإحاطة، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن وجود 18.4 مليون أمي في مصر بنسبة تعادل 27.5٪ من سكان مصر بالفئة العمرية من 15 عامًا فيما فوق وهذه النسبة المُعلنة تعد قنبلة موقوتة ستنفجر في يومًا ما إلا لم يكن هناك إرادة حقيقية لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تقف أمام مستقبل النهضة التعليمية في مصر.





وأكدت عضو مجلس النواب أن الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أعلن مؤخرًا تدشين مشروع محو الأمية باستخدام التكنولوجية الرقمية وذلك من خلال وضع خطة تنفيذية لبرامج وأنشطة محو الأمية من خلال اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في إعداد خطة تنفيذية لمشروع استخدام التكنولوجية الرقمية في محو الأمية، وإعداد معايير "فنية - تعليمية" لإنتاج مواد تعليمية تفاعلية للدارسين بفصول محو الأمية، بجانب تدريب TOT للمدربين بمجال تعليم الكبار لاستخدام التكنولوجيا في تعليم الكبار، مُشيرة إلى أن تلك الخطة لم تنفذ حتى الآن على أرض الواقع.





