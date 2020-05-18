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برلمان

النائبة شادية الجمل تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة عن دور هيئة تعليم الكبار في مواجهة الأمية

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:31 م
النائبة شادية خضير
النائبة شادية خضير
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عبد الرحمن سرحان
تقدمت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حول استراتيجية عمل الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في مواجهة ظاهرة انتشار الأمية.

وقالت شادية، في طلب الإحاطة، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن وجود 18.4 مليون أمي في مصر بنسبة تعادل 27.5٪ من سكان مصر بالفئة العمرية من 15 عامًا فيما فوق وهذه النسبة المُعلنة تعد قنبلة موقوتة ستنفجر في يومًا ما إلا لم يكن هناك إرادة حقيقية لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تقف أمام مستقبل النهضة التعليمية في مصر.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أعلن مؤخرًا تدشين مشروع محو الأمية باستخدام التكنولوجية الرقمية وذلك من خلال وضع خطة  تنفيذية لبرامج وأنشطة محو الأمية من خلال اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في إعداد خطة تنفيذية لمشروع استخدام التكنولوجية الرقمية في محو الأمية، وإعداد معايير "فنية - تعليمية" لإنتاج مواد تعليمية تفاعلية للدارسين بفصول محو الأمية، بجانب تدريب TOT  للمدربين بمجال تعليم الكبار لاستخدام التكنولوجيا في تعليم الكبار، مُشيرة إلى أن تلك الخطة لم تنفذ حتى الآن على أرض الواقع.


كما أكدت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف التعليم اهتمامًا بالغًا لاستكمال مرحلة بناء الإنسان المصري، وهذا يجعلنا جميعًا أمام مسئولية اجتماعية تجاه حل كافة الأزمات التي تواجه قطاع التعليم في مصر لنهضة بلادنا.
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