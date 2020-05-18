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رياضة

هشام يكن: الأهلي جهز 300 ألف جنيه لضمي.. ووالدي رفض لأننا زملكاوية ..فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:22 م
هشام يكن
هشام يكن
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حسن العمدة
كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق، عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه.

وقال "يكن"، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم"، إنه كان قريبا من الانضمام للنادي الاهلي فى صفقة أغلى لاعب وقتها.


وتابع "والدي من منعني من الانتقال للنادي الأهلي عام 1991، على الرغم من النادي الأهلي كان مجهزا لي 300 ألف جنيه فى الشنطة و200 ألف جنيه فى الموسم الواحد.

وشدد على أنه عندما استشار والده بشأن الانتقال للنادي الأهلي رفض على الفور لأنهم من أسرة زملكاوية.

واختتم هشام يكن، تصريحاته، بأن نادي الزمالك شرف كبير لأي شخص يتواجد به وعلي الرغم من ذلك لم يستفد من اسم والده يكن حسين أحد عمالقة الكرة المصرية.

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