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توك شو

صمود من باسل خياط وقوة ذراع تضمن له الفوز على السقا.. شاهد

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أظهر النجم السوري باسل خياط، قوة كبيرة وصمود رائع أمام النجم أحمد السقا في البرنامج الترفيهي اغلب السقا.

وتمكن سيكوباتى الدراما العربية باسل خياط من هزيمة السقا بعدما أظهر قوة كبيرة في تحدى حمل الكتب.

وفى لعبة تنس القدم تفوق أيضا النجم السوري على بطل الجزيرة أحمد حفني.

وفى بداية البرنامج إستقبل باسل خياط السقا على طريقة الجوكر، بينما رد الأخير على طريقة منصور الحفني بطل فيلم الجزيرة.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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