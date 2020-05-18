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أخبار البلد

هاني يونس: مساعدة شهرية 200 جنيه لمدة عام لمواطن وترميم منزله

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:49 م
منزل المواطن صاحب
منزل المواطن صاحب الشكوى
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محمود مطاوع
أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء انه منظومة الشكاوى الحكومية تدخلت لحل مشكلة أحد المواطنين يعول أسرة مكونة من 5 أفراد تعيش حاليا بمنزل ايل للسقوط نتيجة تأثره بالسيول والأمطار السابقة.

وأضاف يونس عبر صفحته على مرقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم عرض الموضوع على المختصين بوزارة التضامن الاجتماعي، وتم الإفادة بأنه عقب تكليف المعنيين اليوم بدراسة الاستغاثة.


وأشار إلى أنه تم عمل بحث مساعدة من مؤسسة التكافل وتقرر صرف مساعدة شهرية 200 جنيه لمدة عام.


وجاءت تدوينة يونس كالتالي :
"لكل اللى بعت لى الحالة دي، اطمنوا، رجال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة المحترمين اللى مبيناموش اتحركوا، اقروا وقولوا"
تحيا مصر

بشأن الاستغاثة المنشورة على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي( فيسبوك)، والتي قد تم رصدها من خلال فريق عمل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث  ورد بها تصدع منزل أحد المواطنين بقرية العقدة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، الأمر الذي يهدد حياة الأسرة.

الإجراءات:
تم عرض الموضوع على المختصين بوزارة التضامن الإجتماعي، و تم الإفادة بأنه عقب تكليف المعنيين اليوم بدراسة الاستغاثة المنشورة تبين صحة الواقعة، فالمنزل محل شكوى ملك للمواطن ر. م. خ المقيم بالعقده مركز منيا القمح والذى يتضرر من تصدع منزله بسبب السيول التي تعرضت لها البلاد خلال شهر مارس الماضي.

 ١-  المواطن يبلغ من العمر 46 عاما عمالة غير منتظمة ويعول اسره مكونه من 5 أفراد الأسرة  تتقاضى معاش تكافل وكرامة قدره 480 جنيه ويعيش  المواطن فى منزل  ريفى مساحته 95 متر .

٢- تم عمل بحث مساعدة من مؤسسة التكافل  وتقرر صرف مساعدة شهرية 200 جنيه لمدة عام .
٣- تم توجيه المواطن للجمعية الشرعية بالعقدة لمساعدته فى ترميم منزله.
٤-   تم عرض مشروع اسر منتجة لزيادة الدخل على المواطن ولكنه رفض.
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