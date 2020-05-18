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أخبار البلد

إعلان المواعيد الجديدة لتشغيل مترو الأنفاق بعد انتهاء إجازة العيد

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:27 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
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محمود مطاوع
قالت مصادر حكومية لصدى البلد إنه اعتبارا من السبت 30 مايو سيتم تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة، عقب عودتها للعمل بعد قرار الحظر خلال ايّام العيد، وستعود القطارات وأتوبيسات النقل العام للعمل. 

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وكشفت المصادر عن تعديل جداول التشغيل مترو الأنفاق ليصبح موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول للمترو من محطة حلوان في الساعة 7.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 7.30 مساءً.

وأشارت المصادر إلى أن موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب سيكون الساعة 7.30 مساءً وسيكون موعد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 7.15 مساء، ومن العتبة 7.45 مساء، على أن يبدأ تشغيل الخطوط الثلاثة من الساعة السادسة صباحًا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو، غلق جميع المحال والمولات التجارية، والمطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة؛ بهدف الحد من انتشار فيروس،كورونا ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدءًا من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضًا خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات، من أجل الحد من حركة المواطنين، سعيًا لتحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.
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