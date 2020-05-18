إعلان المواعيد الجديدة لتشغيل مترو الأنفاق بعد انتهاء إجازة العيد

قالت مصادر حكومية لصدى البلد إنه اعتبارا من السبت 30 مايو سيتم تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة، عقب عودتها للعمل بعد قرار الحظر خلال ايّام العيد ، وستعود القطارات وأتوبيسات النقل العام للعمل.





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وكشفت المصادر عن تعديل جداول التشغيل مترو الأنفاق ليصبح موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول للمترو من محطة حلوان في الساعة 7.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 7.30 مساءً.





وأشارت المصادر إلى أن موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب سيكون الساعة 7.30 مساءً وسيكون موعد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 7.15 مساء، ومن العتبة 7.45 مساء، على أن يبدأ تشغيل الخطوط الثلاثة من الساعة السادسة صباحًا.



