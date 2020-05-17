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أخبار البلد

٩٠٠ ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق أمس و٣٠٠ ألف بالسكة الحديد.. تفاصيل

الأحد 17/مايو/2020 - 04:32 م
ركاب مترو الأنفاق
ركاب مترو الأنفاق أمس
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حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق، أمس السبت، حيث بلغ عدد ركاب الخط الأول ٥٥٧٨٣٣، والخط الثاني ٣٧٩٨٤٢، والخط الثالث ٥٠١٧٥.


وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد ركاب مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة٩٧٧٨٥٠.


فيما بلغ عدد ركاب قطارات السكة الحديد، أمس السبت،  ٣٥٢٦٤٨ راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.


وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لجميع المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.


يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.

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