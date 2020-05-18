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ثقافة

تفاصيل اكتشاف أول حالة كورونا بين موظفي الهيئة العامة للكتاب

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تداول عدد من موظفي الهيئة العامة للكتاب، منشورًا عبر صفحاتهم الشخصية على الفيس بوك، مطالبين فيه بالدعاء لأحد زملائهم بالهيئة الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد.


وأكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب في تصريحاته لـ"صدى البلد"، اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا بين موظفي الهيئة، لافتًا إلى أن الحالة المصابة بفيروس كورونا لم يحضر إلى الهيئة منذ أكثر من عشرة أيام.


وقال الحاج علي، إن الوضع مطمئن في الهيئة حتى الآن، ولا يوجد قلق، لأن المصاب لم يحضر إلى الهيئة طيلة الفترة الماضية، موضحًا أنه تم إعطاء المخالطين له في أيامه الأخيرة بالهيئة أجازة حتى بعد العيد.


وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنه يتابعون كافة زملاء المصاب في الإدارة التابع لها بالهيئة، مع استمرار أعمال التطهير بالهيئة بشكل دائم.


وأشار الحاج علي، إلى أن العمل مستمر في الهيئة بشكل طبيعي حسب الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الموظفين والحافظ عليهم.


وكانت الهيئة العامة للكتاب،قد  اتخذت خلال الفترة الماضية كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، بتقليل عدد الذين يحضرون إلى العمل على مدار اليوم، والتناوب بين بعضهم البعض، فضلا عن استخدام الموظفين للكمامات، وتطهير مطابع الهيئة، والمبنى الإداري لها بشكل مستمر، للحفاظ على أرواح الموظفين.


وأوقفت الهيئة كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية الخاصة بها، والتي تشهده حضور جماهيري كبيرة، وتم نقله أونلاين، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

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