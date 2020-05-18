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رياضة

صدى البلد | أزمة بين الأهلى والزمالك بسبب لاعب.. واستئناف دوري الأبطال في الكورة مع ملك

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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مريم عزت _ نور المصرى
كشفت ملك موسى، مقدمة برنامج الكورة مع ملك على قناة اليوتيوب بموقع صدى البلد، تفاصيل أزمة الأهلى والزمالك بسبب اللاعب الاسماعيلى باهر المحمدى

وقالت ملك  أغلق مسئولو نادي الزمالك ملف التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، بعد مشاورات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير القني للفريق.

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وأكد مصدر داخل النادي، أن المجلس استقر بشكل نهائي على عدم التفاوض لضم اللاعب، علاوة على مقاطعة التعامل في الصفقات مع النادي الإسماعيلي، بعد مغالاتهم مع الزمالك والمطالبة بمبلغ 35 مليون جنيه للتخلي عن اللاعب. 

وأضافت ملك أن  كشف مصدر مقرب من باهر المحمدى، كابتن النادى الإسماعيلى، أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه عن طريق بعض الوسطاء أنه لم يوقع للأهلى مثلما تردد، مؤكدًا أنه لاعب محترف ولا يسعى لإقحام نفسه فى دوامة التوقيع لناديين.

وعلى الجانب الآخر أشارت بأن  عمرو الجنايني  رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصرية  علق على احتمال عودة الدوري المصري  قائلًا " موضوع رجوع الدوري من عدمه قرار حكومي بحت بنسبة 100%،  وفيما يخص الاتحاد المصري لكرة القدم وضعنا ضوابط معينة وفقًا لاحتياطات عالمية بالإضافة للمحلية التي نراها أيضًا.

وكشف الجنايني أن النموذج الذي أعده الاتحاد لعودة النشاط الكروي وينتظر قرار الحكومية يطالب بوجود فترة استعداد مسبقة تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى شهر كفترة إعداد قبل العودة للتدريبات والنشاط الكروي. 
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