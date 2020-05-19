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أخبار البلد

حصول 18 فندقا في ثلاث محافظات على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:30 ص
فنادق جنوب سيناء
فنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر
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محمد الاسكندرانى
تسلم اليوم الاثنين ١٨ فندقا من فنادق محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.



وأوضح السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال الأربعة أيام الماضية قام عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، بتفتيش ومراجعة ٢٧ فندقا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، وقد أسفرت نتائج الفحص عن أن ٩ من ١٦ فندقا بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين من أربعة فنادق بمطروح، و٧ فنادق بمحافظة جنوب سيناء، استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء.

وأضاف أن باقي الفنادق التي تم فحصها بالمحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيقوموا بتوفيق أوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقًا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي الجميع الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل الي غرفة المنشآت الفندقية .

وأشار ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى ان الفنادق التي استوفت الشروط في جنوب سيناء شملت كل من فندق سنساتوري وصن رايز أريبيان بيتش وفور سيزونز وسان جورج ودهب تروبيتال وواحة دهب وقرية نويبع وستراند طابا كورال سي إمبريال.

أما الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية في محافظة البحر الأحمر شملت شتايجنبرجر الداو و وايت بيتش الباتروس وهاواي لو جاردان و هاواي ريفيرا و هاواي سيزار بالاس وصني بيتش وبالما دي ميريت وتروبيتيل سهل حشيش، وشملت فنادق محافظة مطروح بل فيو وكارول بوريفاچ.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
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