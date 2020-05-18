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اقتصاد

المصرى للتأمين: ابتكار منتجات تأمينية جديدة.. ضرورة

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:14 م
اتحاد التامين
اتحاد التامين
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علياء فوزى
قال الاتحاد المصري للتأمين ،إن طرح منتجات تأمينية جديدة  من شأنه أن يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء وزيادة محفظة أقساط قطاع التأمين الذي يعاني من تحديات في جذب عملاء جدد لمحفظتها.

أوضح الاتحاد، فى بيان له، أن ابتكار منتجات تأمينية جديدة أصبح من الضروريات الحتمية، لتشابه المنتجات المقدمة من الشركات للعملاء خلال الفترة الراهنة، مما جعل العميل يبحث عن الأقل سعرا وليست جودة الخدمة المقدمة له.

حث الاتحاد شركات التأمين على الاطلاع على التغطيات التأمينية الحديثة في جميع أنحاء العالم والاستفادة من أحدث التطبيقات والتجارب العالمية مما ينعكس بالإيجاب على العملاء والوصول إلى التسعير العادل وايضا الحد من المخاطر والذي بدوره سينعكس على المجتمع وتطوير سوق التأمين المصري.

وأشار الاتحاد إلى الدور الذى يلعبه فى زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء ولكن بما يتناسب مع احتياجات عملاء السوق المصري.
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وأوضح الاتحاد ، أن ملتقى شرم الشيخ الثاني للتأمين وإعادة التأمين يعد من أهم الأحداث التي أدارها الاتحاد خلال العام الماضي حيث ناقش خلال جلساته المختلفة أغلب المشاكل التي تواجه القطاع.

لحض الاتحاد، هذه المشكلات فى عدة نقاط منها التطور التشريعي في قطاع التأمين بمصر وأثره على التغلب على التحديات التي تواجه القطاع اليوم ومستقبلا وإغلاق فجوة الحماية التأمينية – لتحقيق الربحية في التأمينات العامة.

بالإضافة إغلاق فجوة الحماية التأمينية لمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية و المتطلبات الأساسية لنجاح وسطاء التأمين كشركاء بيئة مستدامة تتسم بالتنافس والابتكار فضلا توسيع منظور تأمينات الحياة من خلال خطط تأمين الرعاية الصحية طويلةLTC.


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