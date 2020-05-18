المصرى للتأمين: ابتكار منتجات تأمينية جديدة.. ضرورة

وأشار الاتحاد إلى الدور الذى يلعبه فى زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء ولكن بما يتناسب مع احتياجات عملاء السوق المصري.

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