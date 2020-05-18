ياسر جلال يكشف سر وعكته الصحية أمس على الهواء

كشف الفنان ياسر جلال، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية أمس مع الإعلامية لميس الحديدي.





وقال ياسر جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى المصرية"، "امبارح الأسئلة كانت كتير بجانب إنى كنت مرهق، وهو الأمر الذى أثر عليّ سلبيًا"، فضلا عن كونى بتوتر لما بطلع على الهواء.





وأشار ياسر جلال إلي أن الفنان أحمد صلاح حسني قدم أداء رائعا خلال مسلسل الفتوة، لافتا إلى أنه لا يجامله على هذه الإشادة ولكنها حقيقة الأمر.





وكان تعرض الفنان ياسر جلال أمس لوعكة صحية على الهواء خلال حديثه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية لميس الحديدي.





وقام ياسر جلال بانهاء المكالمة قائلا "مضطر أقفل لأني حاسس بدوخة وأنهى المكالمة على الفور".